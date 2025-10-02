Форма поиска по сайту

02 октября, 09:30

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 2 октября

Наиболее плотное движение в Москве в настоящий момент фиксируется на Ленинградском и Дмитровском шоссе в сторону центра, сообщил главный специалист дежурной смены ситуационного центра ЦОДД Андрей Логинов. Общая интенсивность трафика составляет 5 баллов.

Днем локальные затруднения ожидаются в районе ремонтных работ на Люблинской улице, а также в центральной части города в пределах Садового кольца. В вечерний разъезд движение может осложниться по направлению в область на радиальных трассах.

