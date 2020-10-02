Форма поиска по сайту

02 октября, 14:30

Транспорт

Новости Московского транспорта

Зимние тарифы начали действовать на речном электротранспорте в Москве

Минпромторг опубликовал список разрешенных моделей автомобилей для такси

Цифра дня: 1 миллиард поездок

Сергей Собянин: новая дорога свяжет Каширское шоссе с Елецкой улицей

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 1 октября

Тематический поезд к 80-летию атомной промышленности России запустили в столичном метро

В Мытищах девушка припарковала автомобиль и не смогла выбраться из него через дверь

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном транспорте.

Мотопатруль ЦОДД завершил 2-й сезон работы. Патрульные помогли москвичам более 500 раз. Главное преимущество – мобильность. Мотопатруль быстрее приезжает на место происшествия. Патрульные помогают оформить ДТП, выручают с мелким ремонтом на месте, оказывают доврачебную помощь.

"Московский метрополитен входит в число крупнейших и надежных работодателей столицы. Благодаря активному развитию транспортной инфраструктуры во всех районах города создаются новые рабочие места. С запуском нового участка Троицкой линии метро было создано около 400 рабочих мест. По задаче Сергея Собянина расширяем возможности для трудоустройства москвичей", – заявил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Два года исполнилось второму маршруту регулярного речного электротранспорта ЗИЛ – Печатники. С момента запуска маршрута пассажиры совершили по нему около 900 тысяч поездок.

