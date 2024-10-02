Росавиация ввела ограничения на полеты над Ираном, Израилем и Ираком

Росавиация рекомендовала авиакомпаниям из РФ временно не выполнять полеты над Ираном, Израилем и Ираком, не считая определенных временных рамок.

Разрешенный промежуток, актуальный для 2 октября, – с 15:30 до 19:00.

Ранее из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке многие компании срочно меняли расписание рейсов, в том числе из Москвы. Как эта ситуация отразилась на пассажирах – в эфире телеканала Москва 24.