Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 октября, 13:30

Транспорт

Росавиация ввела ограничения на полеты над Ираном, Израилем и Ираком

Росавиация ввела ограничения на полеты над Ираном, Израилем и Ираком

Рабочие начали установку фасада на станции МЦД-1 Петровско-Разумовская

Новости часа: до 2030 года в Москве будет построено еще около 35 станций метро

Росавиация временно разрешила авиакомпаниям полеты над Ираном, Израилем и Ираком

Проезд на электросудах в Москве подешевел из-за зимних тарифов

Авиакомпании РФ будут выполнять рейсы в страны Ближнего Востока по определенному графику

Новости часа: Собянин рассказал о строительстве станции "Достоевская" на Кольцевой линии

Время полета российских рейсов через Ближний Восток увеличилось

Собянин рассказал о строительстве станции "Достоевская" на Кольцевой линии

"Уральские авиалинии" будут выполнять рейсы до стран Ближнего Востока по новому маршруту

Росавиация рекомендовала авиакомпаниям из РФ временно не выполнять полеты над Ираном, Израилем и Ираком, не считая определенных временных рамок.

Разрешенный промежуток, актуальный для 2 октября, – с 15:30 до 19:00.

Ранее из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке многие компании срочно меняли расписание рейсов, в том числе из Москвы. Как эта ситуация отразилась на пассажирах – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортвидеоИван ЕвдокимовМария РыбаковаЕлена Любимова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика