Росавиация временно разрешила авиакомпаниям полеты над Ираном, Израилем и Ираком

Росавиация разрешила авиакомпаниям из РФ полеты над Ираном, Израилем и Ираком в период с 15:30 до 19:00. Такой временной промежуток актуален для 2 октября.

Для 3 октября полеты рекомендованы в период с 09:00 до 19:00. Такие меры были приняты после обострения конфликта на Ближнем Востоке. Из-за этого авиаперевозчикам пришлось менять расписание рейсов.

Подробнее о текущей ситуации – в эфире телеканала Москва 24.

