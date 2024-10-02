Авиакомпании РФ будут выполнять рейсы в страны Ближнего Востока по определенному графику

Росавиация обновила рекомендации по выполнению полетов в воздушном пространстве Израиля, Ирана и Ирака. В среду, 2 октября, из-за угрозы безопасности полетов российским авиакомпаниям рекомендуют выполнять рейсы в воздушном пространстве Израиля и Ирана в период с 15:30 до 19:00 по московскому времени.

В четверг, 3 октября, время полетов рекомендовано в промежутке между 09:00 и 19:00 по московскому времени.