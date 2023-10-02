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02 октября, 11:30

Город

Входы на станциях метро "Калужская" и "Воронцовская" буду закрыты по будням в час пик

Входы на станциях метро "Калужская" и "Воронцовская" буду закрыты по будням в час пик

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В Москве по будням в час пик, с 18:00 до 19:00, будет закрыт вход в северный вестибюль станции метро "Калужская" и вестибюль № 1 станции "Воронцовская" – выходы 7–10. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что в это время с их помощью можно будет совершить пересадку только между станциями и выйти в город. Благодаря данным ограничениям пересадка станет комфортнее и быстрее.

Для входа в метро горожанам посоветовали пользоваться южным вестибюлем станции метро "Калужская" (выходы 1–4) и вестибюлем № 2 станции "Воронцовская" (выходы 11–12).

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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