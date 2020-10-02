Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 октября, 14:30

Транспорт

Новости московского транспорта

Новости московского транспорта

"Мой район. Навигатор": D4 связал линии метро, МЦК, БКЛ и другие три диаметра

Собянин сообщил, что южная рокада готова на 85%

Собянин открыл второй регулярный маршрут речного транспорта на Москве-реке

Скидка на покупку электромобиля может вырасти до 35% с 1 октября

Новости часа: инновационную экосистему создали для поддержки изобретателей в Москве

Движение транспорта затруднено на Дмитровском шоссе в сторону Подмосковья

Новости часа: в Москве построят крупнейший в РФ центр техобслуживания электробусов

ЦОДД спрогнозировал столичный трафик до 7 баллов вечером 29 сентября

Размер скидки на покупку электромобиля в РФ может вырасти до 35% с 1 октября

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном транспорте.

На втором регулярном речном маршруте действуют аналогичные тарифы, что и на первом – 150 рублей. Оплатить можно билетом "Кошелек", картой "Тройка", "Единым" на 90 и 365 дней, банковской картой, биометрией. Ребенок до семи лет с сопровождением не оплачивает проезд.

"Пассажиры второго регулярного речного маршрута могут пользоваться всеми привычными способами оплаты, в том числе биометрией. На мой взгляд, это самый удобный вариант: не нужны ни карты, ни телефон. Важно, что это полностью отечественная разработка и надежно защищена. Мы продолжаем развивать и внедрять удобные пассажирские сервисы по поручению мэра Москвы Сергея Собянина", – рассказал заммэра Максим Ликсутов.

За лето пассажиры более 875 тысяч раз активировали баланс "Тройки" на валидаторах в городском транспорте. А бесплатных пересадок между маршрутами было совершено более 1,6 миллиона.

Читайте также
транспортвидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика