Новости московского транспорта

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном транспорте.

На втором регулярном речном маршруте действуют аналогичные тарифы, что и на первом – 150 рублей. Оплатить можно билетом "Кошелек", картой "Тройка", "Единым" на 90 и 365 дней, банковской картой, биометрией. Ребенок до семи лет с сопровождением не оплачивает проезд.

"Пассажиры второго регулярного речного маршрута могут пользоваться всеми привычными способами оплаты, в том числе биометрией. На мой взгляд, это самый удобный вариант: не нужны ни карты, ни телефон. Важно, что это полностью отечественная разработка и надежно защищена. Мы продолжаем развивать и внедрять удобные пассажирские сервисы по поручению мэра Москвы Сергея Собянина", – рассказал заммэра Максим Ликсутов.

За лето пассажиры более 875 тысяч раз активировали баланс "Тройки" на валидаторах в городском транспорте. А бесплатных пересадок между маршрутами было совершено более 1,6 миллиона.