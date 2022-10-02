В Дептрансе Москвы заявили о возможных задержках наземного транспорта из-за погоды

Из-за погодных условий в Москве возможны локальные задержки наземного транспорта. Об этом сообщили в департаменте транспорта. Если ливни и грозы продолжат бушевать над городом, некоторые маршруты автобусов и электробусов могут быть изменены.

Пассажиров призывают быть внимательными, слушать объявления водителей и следить за новостями на сайте ведомства. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.