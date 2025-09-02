Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 сентября, 22:45

Транспорт

В России дан старт сварке кузова кузова поезда для ВСМ Москва – Санкт-Петербург

В России дан старт сварке кузова кузова поезда для ВСМ Москва – Санкт-Петербург

"Московский патруль": столичные инспекторы устроили рейд в отношении велокурьеров

В Москве введено 223 электробусных маршрута

"Новости дня": школьные рейсы автобусов заработали в Южном Тушине

Дан старт сварке кузова поезда для ВСМ Москва – Санкт-Петербург

Более 800 млн раз пассажиры проехали на электробусах в Москве за 7 лет

Мать с двумя детьми не смогла вылететь из Сочи в Москву из-за овербукинга

На улицы Москвы вышли 115 электробусов нового поколения в 2025 году

Городские камеры показали, что происходит на дорогах Москвы

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 2 сентября

Во вторник, 2 сентября, был дан старт сварке кузова первого российского высокоскоростного поезда для магистрали Москва – Санкт-Петербург. Торжественное мероприятие прошло в формате видеоконференции.

Вице-премьер Виталий Савельев из Москвы связался с министром промышленности и торговли Антоном Алихановым, который находился на заводе "Уральские локомотивы" в Верхней Пышме Свердловской области. Это единственное предприятие в стране, где применяют уникальную технологию сварки с помощью роботизированной установки.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортвидеоЕкатерина Кузнеченкова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика