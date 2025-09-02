В России дан старт сварке кузова кузова поезда для ВСМ Москва – Санкт-Петербург

Во вторник, 2 сентября, был дан старт сварке кузова первого российского высокоскоростного поезда для магистрали Москва – Санкт-Петербург. Торжественное мероприятие прошло в формате видеоконференции.

Вице-премьер Виталий Савельев из Москвы связался с министром промышленности и торговли Антоном Алихановым, который находился на заводе "Уральские локомотивы" в Верхней Пышме Свердловской области. Это единственное предприятие в стране, где применяют уникальную технологию сварки с помощью роботизированной установки.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

