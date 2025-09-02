Опоздавшие на рейсы россияне смогут воспользоваться обратным билетом. Это касается тех, кто покупает билеты "туда-обратно".

Ранее авиакомпании в таких случаях могли аннулировать сразу весь заказ. Кроме того, новые правила ограничивают дополнительные комиссии. Размер платы за аннулирование перевозки или изменение ее условий будет ограничен только фактическими расходами перевозчика.

