02 сентября, 07:30
Опоздавшие на рейсы россияне смогут воспользоваться обратным билетом
Опоздавшие на рейсы россияне смогут воспользоваться обратным билетом. Это касается тех, кто покупает билеты "туда-обратно".
Ранее авиакомпании в таких случаях могли аннулировать сразу весь заказ. Кроме того, новые правила ограничивают дополнительные комиссии. Размер платы за аннулирование перевозки или изменение ее условий будет ограничен только фактическими расходами перевозчика.
