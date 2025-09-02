Форма поиска по сайту

02 сентября, 07:30

Транспорт

Опоздавшие на рейсы россияне смогут воспользоваться обратным билетом

Опоздавшие на рейсы россияне смогут воспользоваться обратным билетом. Это касается тех, кто покупает билеты "туда-обратно".

Ранее авиакомпании в таких случаях могли аннулировать сразу весь заказ. Кроме того, новые правила ограничивают дополнительные комиссии. Размер платы за аннулирование перевозки или изменение ее условий будет ограничен только фактическими расходами перевозчика.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Дарья Ермакова Дмитрий Козачинский

