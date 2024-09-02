Москвичам рассказали, что забывали пассажиры "Аэроэкспрессов"

Летом пассажиры "Аэроэкспрессов" оставляли в поездах дипломную работу, воздушного змея и удочку.

Тем временем на юге Москвы началось строительство храма в честь иконы "Нечаянная радость".

Кроме того, на западе столицы трое неизвестных сожгли внедорожник прямо во дворе дома.

Вдобавок к этому, более 30 жилых комплексов возводят по программе реновации по принципу квартальной застройки.

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