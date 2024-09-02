02 сентября, 10:30Транспорт
Москвичам рассказали, что забывали пассажиры "Аэроэкспрессов"
Летом пассажиры "Аэроэкспрессов" оставляли в поездах дипломную работу, воздушного змея и удочку.
Тем временем на юге Москвы началось строительство храма в честь иконы "Нечаянная радость".
Кроме того, на западе столицы трое неизвестных сожгли внедорожник прямо во дворе дома.
Вдобавок к этому, более 30 жилых комплексов возводят по программе реновации по принципу квартальной застройки.
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