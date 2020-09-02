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02 сентября, 14:30

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Новости Московского транспорта

Новости Московского транспорта

Новости часа: основные решения для разработки поезда "Белый кречет" приняли в Москве

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За 11 лет работы на ночных автобусах пассажиры совершили более 12 миллионов поездок. С 30 на 31 августа вышли на новые ночные маршруты н14 до Кунцева и н16 – до проезда Карамзина. Кроме того, существующие ночные маршруты сделают удобнее и добавят новые остановки.

"В столице будут работать уже 18 ночных маршрутов. Они обеспечат комфортные и безопасные поездки жителей около 100 районов столицы до центра города, а также до аэропортов Внуково и Шереметьево и вокзалов", – рассказал заммэра Москвы Максим Ликсутов.

Открылась регистрация на Осенний велофестиваль, который пройдет в столице 14 сентября. По новым правилам при регистрации необходимо выбрать время старта и приехать в свой временной слот.

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