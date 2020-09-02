Новости Московского транспорта

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном транспорте.

За 11 лет работы на ночных автобусах пассажиры совершили более 12 миллионов поездок. С 30 на 31 августа вышли на новые ночные маршруты н14 до Кунцева и н16 – до проезда Карамзина. Кроме того, существующие ночные маршруты сделают удобнее и добавят новые остановки.

"В столице будут работать уже 18 ночных маршрутов. Они обеспечат комфортные и безопасные поездки жителей около 100 районов столицы до центра города, а также до аэропортов Внуково и Шереметьево и вокзалов", – рассказал заммэра Москвы Максим Ликсутов.

Открылась регистрация на Осенний велофестиваль, который пройдет в столице 14 сентября. По новым правилам при регистрации необходимо выбрать время старта и приехать в свой временной слот.