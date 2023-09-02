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02 сентября, 21:15

Транспорт

Пользователи кикшеринга получили 8 тысяч штрафов за неправильную парковку за две недели

Пользователи кикшеринга получили 8 тысяч штрафов за неправильную парковку за две недели

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Пользователи электросамокатов получили 8 тыс штрафов в столице за две недели

Около 8 тысяч штрафов получили пользователи кикшеринга, сервисов по аренде электросамокатов, за неправильную парковку за последние две недели. Об этом сообщил столичный Дептранс.

Для тех, кто оставляет самокаты на тротуаре, действуют внутренние штрафы сервиса. Отмечается, что оставленные в неположенном месте самокаты мешают другим пешеходам, в особенности маломобильным гражданам, пожилым людям и мамам с колясками.

Оператор сервиса фиксирует нарушение и выставляет штраф в приложении. Размер штрафа составляет 500 рублей и пока нарушитель не погасит его, взять новый самокат в аренду не получится. Чтобы правильно припарковать самокат, его нужно пристегнуть гибким замком к специальной парковке.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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