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02 сентября, 18:15

Транспорт

На участке Люблинско-Дмитровской линии метро прошла накатка путей

На участке Люблинско-Дмитровской линии метро прошла накатка путей

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На новом участке Люблинско-Дмитровской линии столичного метро от станции "Селигерская" до "Физтеха" прошла накатка путей. Как сообщили в Дептрансе Москвы, в данный момент специалисты готовятся к запуску движения и проверяют все системы, пути и тоннели.

Три новые станции на этой ветке откроются в скором времени. "Физтех" станет самой северной станцией столичного метрополитена. Благодаря вводу участка более чем у полумиллиона жителей появится метро в шаговой доступности.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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