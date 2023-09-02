На участке Люблинско-Дмитровской линии метро прошла накатка путей

На новом участке Люблинско-Дмитровской линии столичного метро от станции "Селигерская" до "Физтеха" прошла накатка путей. Как сообщили в Дептрансе Москвы, в данный момент специалисты готовятся к запуску движения и проверяют все системы, пути и тоннели.

Три новые станции на этой ветке откроются в скором времени. "Физтех" станет самой северной станцией столичного метрополитена. Благодаря вводу участка более чем у полумиллиона жителей появится метро в шаговой доступности.

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