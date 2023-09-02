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02 сентября, 12:45

Общество

Новости часа: Дептранс рассказал о работе на северном участке Люблинско-Дмитровской линии

Новости часа: Дептранс рассказал о работе на северном участке Люблинско-Дмитровской линии

Новости часа: свыше 4 млн поездок совершили пассажиры с момента запуска МЦД-3

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Расписание поездов изменится на Калужском и Нижегородском направлениях МЖД с 4 сентября

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. На Люблинско-Дмитровской линии провели накатку путей на участке "Селигерская" – "Физтех", Об этом рассказал Дептранс.

Марафон трудоустройства от столичной службы занятости пройдет 4 сентября в Гостином дворе. Об этом сообщили организаторы Московского урбанфорума.

Желтый уровень погодной опасности с 15:00 до 21:00 ввели в Москве и Подмосковье из-за грозы. О погодных условиях предупредили синоптики.

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