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02 сентября, 09:30

Транспорт

Льготные билеты на аэроэкспрессы стали доступны на сайте и в приложении

Льготные билеты на аэроэкспрессы стали доступны на сайте и в приложении

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Льготные билеты на аэроэкспрессы теперь доступны на сайте и в приложении Аэроэкспресс. Процедура выглядит следующим образом: сначала в обычной кассе аэроэкспресса нужно получить персональный код. Для этого надо будет предъявить паспорт, СНИЛС, социальную карту – если она есть – и документ, дающий право на скидку.

Полученный код понадобится при оформлении билета на сайте. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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