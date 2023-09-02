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02 сентября, 09:15

Транспорт

Расписание поездов изменится на Калужском и Нижегородском направлениях МЖД с 4 сентября

Расписание поездов изменится на Калужском и Нижегородском направлениях МЖД с 4 сентября

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Между Курским вокзалом и станцией Железнодорожная изменилось расписание. Это связано с подготовкой к запуску МЦД-4.

Отмечается, что большая часть поездов проедет мимо станций Никольское, Салтыковская, Кучино, Ольгино и Чухлинка. В это время будет закрыт и отрезок от Реутова до Железнодорожной, поэтому для пассажиров запускают компенсационные автобусы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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