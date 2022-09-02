Новости последнего часа: "вафельная" разметка в Москве снизила число заторов на 20%

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. "Вафельная" разметка в Москве снизила число заторов на 20%. Об этом сообщил Дептранс.

G7 намерена ввести предельный лимит цен на нефть из России с 5 декабря. Об этом заявили СМИ.

Пожар в торговом центре Курска потушен. Об этом рассказали в МЧС.