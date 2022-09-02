Новости часа: коридор базового тарифа ОСАГО расширят на 26% с 13 сентября

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Коридор базового тарифа ОСАГО для большинства автомобилистов расширят на 26% с 13 сентября. Об этом сообщила пресс-служба Центробанка.

Эксперты МАГАТЭ осмотрели аварийные системы, дизельные генераторы и щиты энергоблоков на ЗАЭС. Об этом рассказал гендиректор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси.

В Рязанской области мониторят возможные очаги повторного возгорания. Об этом заявил заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Григоренко.