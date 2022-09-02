Новости последнего часа: Росавиация продлила ограничения полетов в 11 аэропортов России

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Росавиация продлила ограничения полетов в 11 аэропортов России до 10 сентября.

Московская компания выпустила более 500 тысяч карт "Москвенок" для первоклассников с отечественным чипом. Об этом сообщила мэрия города.

UnionPay ограничила прием в России карт, которые выпустили за рубежом. Об этом заявили СМИ.