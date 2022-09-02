Росавиация продлила режим ограничения полетов в 11 аэропортов до 10 сентября

Росавиация снова продлила запрет на полеты в аэропорты центральной части и юга России. На этот раз до 10 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Закрыты аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Впервые режим ограничения полетов ввели 24 февраля. С тех пор его регулярно продлевают.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.