Движение поездов на МЦД-2 восстановили

Движение поездов на МЦД-2 в сторону Подольска восстановлено. Однако возможны задержки и отмены поездов по данному направлению, а также Рижского и Курского направлений.

Ранее на втором центральном диаметре останавливались поезда. Движения не было в сторону Подольска. Об этом написали очевидцы. Как пояснили в пресс-службе Московской железной дороги, в 06:30 на участке Тушино-Подмосковная по технически причинам остановилась электричка Нахабино-Подольск.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.