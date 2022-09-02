В РФ продлили режим ограничения полетов в 11 аэропортов до 10 сентября

Росавиация продлила режим ограничения полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России до 10 сентября. Для пассажиров не будут работать аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.