Движение поездов на МЦД-2 остановили в сторону Подольска

На втором центральном диаметре остановились поезда. Движения нет в сторону Подольска. Об этом написали очевидцы.

Как пояснили в пресс-службе Московской железной дороги, в 06:30 на участке Тушино-Подмосковная по технически причинам остановилась электричка Нахабино-Подольск.

В данный момент движение уже восстановлено, но возможны задержки и отмены поездов по второму диаметру, а также Рижского и Курского направлений.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.