Поезда в столичном метро начали ходить чаще

Поезда в московском метро стали ходить чаще. Это связано с увеличением числа пассажиров. Москвичи вернулись из отпусков, школьники и студенты едут на занятия.

Переполнена не только подземка, столица встала в заторах. И это только начало, говорят специалисты.

Какие направления загружены больше всего? И как предлагают решить проблему? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.