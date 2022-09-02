Десятки машин такси заблокировали Кутузовский проспект из-за ложного вызова

Десятки машин такси собрались в огромной заторе на Кутузовском проспекте в Москве. Все они спешили на фейковые заказы, не предполагая, что клиентов не существует.

Что стало причиной сбоя – хакерская атака или шутка блогеров? И почему таксисты ехали на заведомо ложный заказ? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.