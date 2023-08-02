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02 августа, 20:00

Происшествия

Новости часа: МО РФ заявило об ограничении движения в Керченском проливе

Новости часа: МО РФ заявило об ограничении движения в Керченском проливе

В Москве завершается архитектурная отделка станции метро "Лианозово"

Новости часа: РКН проверит сообщения об утечке данных у интернет-магазина "Подружка"

Новости часа: Собянин открыл шестикилометровый участок южного направления МСД

Цены на такси могут вырасти на 20% в сентябре

Москвичам сообщили, на каком этапе строительства находится станция метро "Лианозово"

Автомобильное движение затруднено на Лужнецкой эсткаде в столице

Москвичам рассказали, на каком этапе строительства находится станция метро "Лианозово"

Москвичам показали ситуацию на столичных дорогах

На станции "Пыхтино" Солнцевской линии метро провели испытания эскалаторов

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Движение в Керченском проливе ограничено для движения судов и летательных аппаратов. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В первой половине 2023 года природные катаклизмы в мире привели к ущербу на 194 миллиардов долларов. Об этом пишет ряд СМИ.

Продажи автомобилей "Москвич" в июле выросли на 40% и составили 2,1 тысячи авто. Об этом сообщили в пресс-службе завода.

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