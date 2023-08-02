Новости часа: МО РФ заявило об ограничении движения в Керченском проливе

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Движение в Керченском проливе ограничено для движения судов и летательных аппаратов. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В первой половине 2023 года природные катаклизмы в мире привели к ущербу на 194 миллиардов долларов. Об этом пишет ряд СМИ.

Продажи автомобилей "Москвич" в июле выросли на 40% и составили 2,1 тысячи авто. Об этом сообщили в пресс-службе завода.