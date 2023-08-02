Москвичам рассказали, на каком этапе строительства находится станция метро "Лианозово"

В Москве завершается отделка станции "Лианозово" – нового участка Люблинско-Дмитровской линии метро. Она расположена в районе Дмитровского шоссе, рядом с МКАД.

Открытие платформы ждут жители сразу нескольких районов столицы. Ожидаемый пассажиропоток – до 110 тысяч человек в сутки.

На каком этапе строительство? И как открытие новых станций улучшит транспортную доступность на севере столицы? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.