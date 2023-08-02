Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12:15

Транспорт

Москвичам рассказали, на каком этапе строительства находится станция метро "Лианозово"

Москвичам рассказали, на каком этапе строительства находится станция метро "Лианозово"

Москвичам показали ситуацию на столичных дорогах

На станции "Пыхтино" Солнцевской линии метро провели испытания эскалаторов

В России планируют ввести штрафы до 10 тыс рублей за нарушение ПДД на электросамокатах

Завершается архитектурная отделка станции метро "Лианозово"

"Утро": движение затруднено на 55-м километре МКАД

Около тысячи круизных теплоходов отправились с вокзалов Москвы с начала летнего сезона

"Утро": загруженность столичных дорог в утренние часы оценили в 3 балла

"Утро": в ЦОДД оценили ситуацию на дорогах Москвы в 3 балла

"Утро": движение затруднено на Долгоруковской улице в столице

В Москве завершается отделка станции "Лианозово" – нового участка Люблинско-Дмитровской линии метро. Она расположена в районе Дмитровского шоссе, рядом с МКАД.

Открытие платформы ждут жители сразу нескольких районов столицы. Ожидаемый пассажиропоток – до 110 тысяч человек в сутки.

На каком этапе строительство? И как открытие новых станций улучшит транспортную доступность на севере столицы? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортстроительствометровидеоИван КнязевЕвгения МирошкинаДарья Филаткина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика