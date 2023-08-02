В России появится единый биометрический проездной для всех видов транспорта. Проект представили на сайте Минтранса.

Предполагается, что "зеленый цифровой коридор" повысит уровень сервиса для пассажиров, сократит время на предрейсовые процедуры, обеспечит необходимый уровень транспортной безопасности и убережет от мошенничества.

Создание безбарьерной среды предполагается в 600 городах страны. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.