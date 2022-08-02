Трамваи трех маршрутов задерживаются в центре Москвы по техническим причинам. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Трамваи № 7, 9 и 50 задержались между Белорусским вокзалом, станцией метро "Новослободская" и остановкой МЦД "Каланчевская". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.