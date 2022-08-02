Огромная щука будет встречать пассажиров на восточном участке БКЛ

Щука будет встречать пассажиров на восточном участке Большой кольцевой линии метро. Она появится на станции "Нагатинский затон". Специалисты уже приступили к монтажу. Это самое крупное из мозаичных панно, которые украсят станцию.

При работах использовались натуральные камни. Работа достаточно кропотливая, потому что собиралась из мельчайших элементов. Всего будет 12 мозаичных изображений. Их выполняют из натурального камня. Четыре из них уже установили. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.