Маршруты четырех трамваев в центре и на юге столицы временно изменены

В Москве маршруты трамваев А, № 3, 38 и 39 временно изменены. Это связано с отключением кабельной линии и отсутствием напряжения в контактной сети.

Как уточняется, специалисты принимают оперативные меры для возобновления движения трамваев.

В Дептрансе уточнили, что маршруты трамваев временно изменены: А – от Новоконной площади до станции метро "Пролетарская"; № 3 – от Балаклавского проспекта через метро "Тульская" до улицы Серпуховский Вал.

Движение трамвая № 38 изменено на двух участках: от Черемушек через метро "Тульская" до Новоданиловского проезда и от улицы 3-й Владимирской до метро "Пролетарская"; № 39 – от станции метро "Университет" через метро "Тульская" до Новоданиловского проезда. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.