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02 июля, 18:15

Транспорт

В Бирюлеве самокаты оказались на крышах остановок

В Бирюлеве самокаты оказались на крышах остановок

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В Бирюлеве несколько арендных самокатов оказались на крышах остановок общественного транспорта и были подвешены на деревья.

Жители отмечают, что пользователи кикшеринга часто оставляют устройства в неположенных местах и ездят неаккуратно. Зафиксированы случаи столкновений с пешеходами.

Пока неизвестно, кто именно поднял самокаты на крыши, однако нарушителю может грозить наказание вплоть до лишения свободы, если будет доказан серьезный ущерб. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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