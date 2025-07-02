В Бирюлеве самокаты оказались на крышах остановок

В Бирюлеве несколько арендных самокатов оказались на крышах остановок общественного транспорта и были подвешены на деревья.

Жители отмечают, что пользователи кикшеринга часто оставляют устройства в неположенных местах и ездят неаккуратно. Зафиксированы случаи столкновений с пешеходами.

Пока неизвестно, кто именно поднял самокаты на крыши, однако нарушителю может грозить наказание вплоть до лишения свободы, если будет доказан серьезный ущерб. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.