В Москву прибыли новые электросуда для третьего речного маршрута

В Москву прибыли новые электросуда – 8 из 10 доставили из Санкт-Петербурга. Они будут работать на третьем регулярном речном маршруте столицы. Каждое электросудно получило имя в честь небольшой столичной реки.

Пассажиры отмечают высокий уровень шумоизоляции, комфорт в пути, а также наличие питьевой воды и туалетов на борту. Электросуда помогут быстрее добираться между Замоскворечьем, Даниловским, Таганским и Южнопортовым районами.

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