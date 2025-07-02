02 июля, 13:15Транспорт
В Москву прибыли новые электросуда для третьего речного маршрута
В Москву прибыли новые электросуда – 8 из 10 доставили из Санкт-Петербурга. Они будут работать на третьем регулярном речном маршруте столицы. Каждое электросудно получило имя в честь небольшой столичной реки.
Пассажиры отмечают высокий уровень шумоизоляции, комфорт в пути, а также наличие питьевой воды и туалетов на борту. Электросуда помогут быстрее добираться между Замоскворечьем, Даниловским, Таганским и Южнопортовым районами.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.