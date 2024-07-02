Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 июля, 13:45

Транспорт

ГСЭ возвращает часть средств за билет при проезде в вагоне с поломанным кондиционером

ГСЭ возвращает часть средств за билет при проезде в вагоне с поломанным кондиционером

Движение в Ижорском проезде после инцидента с автобусом не затруднено

Автоэксперт рассказал, что происходит с машиной на жаре

Водитель пострадал в результате инцидента с автобусом в Ижорском проезде

Пересадка на станции метро "Парк культуры" будет временно работать в новом режиме

Новости часа: проект "Золотая маска. Послесловие" объединил более 30 театров Москвы

Пассажирам городского транспорта продолжают бесплатно раздавать воду в Москве

Российские туристы застряли в Анталье из-за задержек рейсов в аэропорту

"Мой район. Новости": городской вокзал Митьково запустят до конца 2024 года

Власти США потребовали покаяния от компании Boeing

Крымский железнодорожный перевозчик "Гранд сервис экспресс" (ГСЭ) возвращает часть средств за билет при проезде в вагоне с поломанным кондиционером. При этом все составы проходят техосмотр перед каждым рейсом.

В ГСЭ отметили, что при поломке кондиционера проводники раздают пассажирам воду. Обычно это происходит, когда температура в вагоне повышается до 28 градусов. В этом же случае в вагоне проводится влажная уборка.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортобществовидеоСтанислав КуликЕвгения Мирошкина
Фестиваль "Солома"
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика