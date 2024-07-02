Крымский железнодорожный перевозчик "Гранд сервис экспресс" (ГСЭ) возвращает часть средств за билет при проезде в вагоне с поломанным кондиционером. При этом все составы проходят техосмотр перед каждым рейсом.

В ГСЭ отметили, что при поломке кондиционера проводники раздают пассажирам воду. Обычно это происходит, когда температура в вагоне повышается до 28 градусов. В этом же случае в вагоне проводится влажная уборка.

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