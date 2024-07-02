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02 июля, 08:45

Транспорт

Власти США потребовали покаяния от компании Boeing

Власти США потребовали покаяния от компании Boeing

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Минюст США предложил компании Boeing покаяться. Корпорация должна признать вину в двух авиакатастрофах и выплатить штраф в размере 243 миллионов долларов. В противном случает компании придется предстать перед судом по обвинению в мошенничестве.

Boeing предъявляют обвинения в крушении самолетов в Индонезии и Эфиопии в 2018 и 2019 годах. Тогда погибли 346 человек. Корпорация обещала выплатить семьям жертв компенсации, но не сделала этого.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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