МЦД-4 перевез 3 млн пассажиров из ТиНАО с 2023 года

С осени 2023 года поезда четвертого Московского центрального диаметра перевезли три миллиона пассажиров из ТиНАО. Кроме того, за 12 лет с момента присоединения округа к Москве в нем были открыты 10 станций метро, а также запущен первый в России и крупнейший в Европе электробусный парк.

Вдобавок к этому там строится Троицкая линия метро. Она станет самым протяженным радиусом и составит более 43 километров.

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