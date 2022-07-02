Маршруты трамваев изменились на юге Москвы. Это связано с ремонтом путей на Варшавском шоссе, благоустройством Дубининской улицы, а также реконструкцией у метро "Нагатинская".

По будням тем не менее трамваи следуют по обычным маршрутам. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

