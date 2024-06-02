Участок БКЛ закроют с 22 июня

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02 июня, 20:00

Транспорт

Движение в районе Лужников ограничили из-за матча Кубка России по футболу

Движение в районе Лужников ограничили из-за матча Кубка России по футболу

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В районе Лужников из-за матча Кубка России по футболу ограничили движение. До конца игры закрыт съезд с Хамовнического Вала на улицу Доватора. Нельзя проехать по улицам Доватора, Савельева, Ефремова, Трубецкой, а также 10-летия Октября и третьей Фрунзенской.

На первом этапе модернизации уже благоустроены территории около 200 городских поликлиник. Там созданы зоны отдыха для пациентов, детские площадки и установлены тысячи информационных стел, которые помогают ориентироваться. Все эти территории освещают фонари с энергосберегающими лампами, сказал Сергей Собянин.

В метро сделают три дополнительные пересадки с БКЛ на радиальные ветки. На "Авиамоторной" и "Электрозаводской" появится подземный переход, а на станции "Текстильщики" сделают специальный мост. Благодаря этому пересадки будут занимать всего несколько минут.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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