Условия пользования картой "Тройка" обновят на МЦД с 3 июня

Условия пользования "Тройкой" обновятся на московских центральных диаметрах. Теперь при нарушении валидации карты будут блокироваться. Пассажирам рекомендуют не забывать открывать поездку на станции отправления.

В случае, если не работают турникеты, то можно обратиться в кассы, чтобы открыть и закрыть поездку. Новые правила пользования картой "Тройка" на МЦД вступают в силу 3 июня. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.