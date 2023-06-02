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14:45

Транспорт

Условия пользования картой "Тройка" обновят на МЦД с 3 июня

Условия пользования картой "Тройка" обновят на МЦД с 3 июня

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Условия пользования "Тройкой" обновятся на московских центральных диаметрах. Теперь при нарушении валидации карты будут блокироваться. Пассажирам рекомендуют не забывать открывать поездку на станции отправления.

В случае, если не работают турникеты, то можно обратиться в кассы, чтобы открыть и закрыть поездку. Новые правила пользования картой "Тройка" на МЦД вступают в силу 3 июня. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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