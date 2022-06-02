Экипажи самолетов в РФ с сентября смогут применять к авиадебоширам пластиковые наручники

Экипажи самолетов в РФ с осени смогут применять к дебоширам пластиковые наручники и ремни, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

Минэкономразвития рассчитывает на продолжение снижения ключевой ставки ЦБ РФ. Об этом заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников.

Пострадавшие при взрыве газа в Мытищах остаются в больницах, один из них находится в тяжелом состоянии.