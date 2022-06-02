РФ может найти механизмы для эксплуатации самолетов зарубежного производства

Россия найдет механизмы для эксплуатации самолетов зарубежного производства. Об этом сообщил глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов.

Программа летнего чтения для детей и подростков стартовала в библиотеках Москвы. Об этом рассказала заммэра столицы Наталья Сергунина.

Уровень заболеваемости COVID-19 в мире сохраняет тенденцию к снижению, заявили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).