Завершилась проходка первого тоннеля Солнцевской линии метро до Внуково

Проходка первого тоннеля Солнцевской линии метро до аэропорта Внуково завершена. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Работа велась под автотрассами и дорожными эстакадами ТиНАО, а также под жилой застройкой поселения Внуковского. Приходилось решать вопросы с большим количеством подземных коммуникаций, в том числе коллекторов. Инженеры справились за 4,5 месяца. Трасса тоннеля растянулась примерно на километр, а ее глубина – 16,5 метра. Сейчас идет проходка соседнего, правого, тоннеля.

Ожидается, что после ввода нового участка Солнцевской линии улучшится транспортная доступность ТиНАО. А Внуково станет первым в России аэропортом с собственной станцией метро. Завершить строительство участка с двумя станциями "Пыхтино" и "Внуково" планируют в 2023 году. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.