В ГИБДД рассказали об эксперименте на столичных дорогах

Разбираться с авариями на скоростных дорогах будут с помощью видеокамер. Об эксперименте, который планируют запустить в Москве, рассказали в столичном ГИБДД.

Водителям, которые попали в ДТП только с материальным ущербом на скоростных трассах, нужно будет сразу освободить проезжую часть, не фиксируя и не оформляя происшествие непосредственно на дороге. В дальнейшем все обстоятельства аварии установят с помощью комплексов систем видеонаблюдения. А их на МКАД, ТТК, хордах и других магистралях должно хватить.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.