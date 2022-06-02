В аэропорту Шереметьево открыли новую железнодорожную станцию

В Шереметьево открыли новую железнодорожную станцию. Теперь пассажиры "Аэроэкспресса" могут добраться до терминалов B и C.

До этого поезд останавливался только у терминалов E, D и F, что находятся в южной части аэропорта. Чтобы доехать до В и С от конечной остановки "Аэроэкспресса", приходилось пользоваться подземным шаттлом. Его работу с 1 мая приостановили.

А еще раньше закрыли и все южные терминалы. К 50-минутному пути на "Аэроэкспрессе" пассажирам приходилось тратить как минимум еще 40 минут на то, чтобы добраться к работающим терминалам.

Теперь путь от Белорусского вокзала занимает 65 минут. И еще пять минут нужно потратить, чтобы выйти из вагона и дойти до стоек регистрации. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

