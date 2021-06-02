В Петербурге обнаружили Porsche без номеров, на котором лихачили по городу

Ярко-желтый Porsche без номеров, на котором гоняли по Петербургу, обнаружен. По некоторым данным, это прокатный автомобиль. Его аренда стоит 75 тысяч рублей в день и столько же надо оставить в залог.

Разъезжал на спорткаре очередной блогер. Этим он уже похвастал на своей странице. Правда, за рулем был не он. Водитель совершал крайне рискованные маневры, опасные для окружающих – подрезал автобусы и вклинивался между потоками.

О гонщике несколько раз сообщили в полицию. Теперь ему грозят штрафы. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.