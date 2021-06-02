Специалист рассказала об обстановке на столичных дорогах

Специалист Центра организации дорожного движения рассказала об обстановке на дорогах столицы. По словам Ксении Долговой, движение в городе оценивается в 5 баллов.

Наблюдается плотный трафик на 91-м километре внутренней стороны МКАД. Там грузовой автомобиль частично съехал с проезжей части. Затор составляет 4 километра.

Также затруднено движение на ТТК. На внешней стороне столкнулись фура и легковой автомобиль в средней полосе. На месте находится экипаж ГИБДД.

Подробнее о ситуации на дорогах – в эфире телеканала Москва 24.