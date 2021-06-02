Lufthansa отменила рейсы из Москвы и Петербурга во Франкфурт

Lufthansa отменила в среду рейсы из Москвы и Петербурга во Франкфурт и обратно.

Как сообщил представитель компании, это разовый случай. Отмена связана с неполучением разрешения от воздушных ведомств.

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