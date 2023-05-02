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Новости

19:45

Общество

Новости часа: число авиарейсов из РФ в Турцию вырастет на 50% летом 2023 года

Новости часа: число авиарейсов из РФ в Турцию вырастет на 50% летом 2023 года

"Жизнь в большом городе": московский транспорт

Новости часа: Путин поручил восстановить дома в Сосьве к началу отопительного сезона

Новости часа: Путин рассказал о ходе восстановительных работ в новых регионах

Новости часа: производство вооружения для группировок войск РФ в зоне СВО увеличится

Новости часа: Собянин заявил, что за 12 лет в Москве открыли 109 станций метро и МЦК

Часть рейсов "Аэроэкспресс" во Внуково отменят в мае из-за ремонта железной дороги

"Утро": протяженность утренних заторов в столице составила 37 километров

"Утро": загруженность столичных дорог в утренние часы оценили в 2 балла

"Утро": в ЦОДД оценили ситуацию на дорогах Москвы в 3 балла

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Число рейсов из России в Турцию вырастет на 50% летом 2023 года. Это данные Минтранса.

Развитие автомобильного туризма может приносить отрасли 250 миллиардов рублей в год. Об этом заявил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

Более 14 тысяч писем написали жители Подмосковья ветеранам и участникам СВО ко Дню Победы. Об этом рассказали власти региона.

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