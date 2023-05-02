Новости часа: число авиарейсов из РФ в Турцию вырастет на 50% летом 2023 года

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Число рейсов из России в Турцию вырастет на 50% летом 2023 года. Это данные Минтранса.

Развитие автомобильного туризма может приносить отрасли 250 миллиардов рублей в год. Об этом заявил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

Более 14 тысяч писем написали жители Подмосковья ветеранам и участникам СВО ко Дню Победы. Об этом рассказали власти региона.