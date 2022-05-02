Два регулярных речных маршрута планируют запустить в Москве

Два регулярных речных маршрута планируют поэтапно запустить в 2022 году в Москве. На маршрутах будут работать инновационные электрические суда российского производства.

До 16 000 пассажиров смогут сэкономить время в пути. При этом речным транспортом можно будет пользоваться круглогодично, а проезд оплачивать картой "Тройкой". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

